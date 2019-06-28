Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
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Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

20 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bisikletiyle kavşağa ters istikametten giren 10 yaşındaki N.S., kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde bisikletiyle kavşağa ters istikametten giren 10 yaşındaki N.S., kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Egemen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara D-300 karayolu üzerinde bisikletiyle seyreden 10 yaşındaki N.S., Egemen kavşağına ters istikametten girdiği sırada Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan Osman T. yönetimindeki 45 K 1961 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrularak ağır yaralanan N.S., olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan küçük çocuk, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen N.S.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili ilgili soruşturma devam ediyor - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Kula, Manisa, 3. Sayfa
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