KAMYONETİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ SAVAŞ, HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Savaş Kader (40), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Egekent Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Kader'in ailesi ve yakınları katıldı. Evli ve 5 aylık bir de kızı olan Kader'in, ailesini Dikili'de yazlığı olan babası ve annesinin yanında bıraktıktan sonra bisikletle İstanbul'a doğru yola koyulduğu ve günde birkaç kez ailesine konum gönderdiği öğrenildi. Kader'in son olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinden konum yolladığı belirtildi. Kılınan cenaze namazının ardından Kader'in cenazesi Günerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.