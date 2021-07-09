Kamyonetin çarptığı çocuğu annesi teselli etti - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı çocuğu annesi teselli etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kamyonetin çarpması sonucu yaralanan ve korkan çocuğu annesi teselli etti.

Kaza, akşam saatlerinde Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Depo Caddesi üzerinde bisikletiyle gezmekte olan 11 Yaşında ki Kadir Budak aniden Şeref T. idaresinde ki 59 FM 514 Plakalı kamyonetin önüne çıktı. Bisikletli çocuğu fark eden Şeref T. durmaya çalıştı ancak küçük çocuğa çarptı. Kaza sonucu 11 Yaşında ki Kadir yararlanırken olayı gören annesi ve yakınları çocuğun yanına koşarak ambulans çağırdılar. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri küçük çocuğa kaza yerinde ilk müdahaleye yaparken, korkan ve çığlık atan küçük Kadir'i annesi teselli etmeye çalıştı.

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Şeref T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.