Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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BABA OLMA HEYECANIYLA KUYUMCUDA UNUTTUĞU ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi