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Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

16 dakika önce

SİİRT (İHA) – Siirt'te kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
SİİRT (İHA) – Siirt'te kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Conkbayır Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet Feride İ.'ye (4) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:13 Kaynak: İHA
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