Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Seyhan, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yoldan geçerken kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anları iş yeri kamerası saniye saniye yansıdı - Son Dakika

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