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Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi

4 saat önce

Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendiDÜZCE - Düzce kent merkezinde bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki kamyonet çarptı.

Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi
DÜZCE - Düzce kent merkezinde bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklenirken kaza kameraya yansıdı.
Kaza; akşam saatlerinde Düzce kent merkezinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kaldırımda ailesi ile birlikte gitmekte olan 7 yaşındaki G.S.K. annesinin elinden kurtularak karşıya geçmek için park halindeki araçların arasından yola fırladı. Bu esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Metin K.'nın kullandığı 81 FP 544 plakalı kamyonet, yola fırlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 7 yaşındaki G.S.K. bir anda kendini yerde buldu.
Kamyonetin çarptığı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları minik çocuğu, ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırdılar.
Diğer taraftan kazayı gören küçük kızın annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirirken, anne telefonla eşine bilgi vermek istedi. Ancak konuşamayınca devreye trafik polisleri girdi. Polisler babaya çocuğuna kamyonetin çarptığını ancak durumunun iyi olduğunu söylediler. Kamyonetin çarptığı G.S.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer taraftan 7 Yaşındaki G.S.K.'ya kamyonetin çarpma anı ve çocuğun yerde sürüklenme anı ise kameralara yansıdı.
Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa
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