Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)
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Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİManisa'da, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarptığı emekli doktor Veli Demir (64) için ikindi vakti, evinin bulunduğu Salihli ilçesindeki Küçük İmam Camii'nde cenaze namazı kılındı.

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TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'da, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarptığı emekli doktor Veli Demir (64) için ikindi vakti, evinin bulunduğu Salihli ilçesindeki Küçük İmam Camii'nde cenaze namazı kılındı. 2 çocuk babası Demir'in cenazesine; Salihli İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy ile Demir'in meslektaşları, sağlık çalışanları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Veli Demir'in cenazesi, Salihli Asri Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:24 Kaynak: DHA
Veli Demir, Salihli, Güncel
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