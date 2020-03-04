Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muhammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen engelli Sefa Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen vatandaş yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sefa Ç., Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kamyonet sürücüsü Engin Ç.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı
BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu Bakan Soylu'ya soruldu: Şehitlerin geldiği gece sosyal medya neden kısıtlandı?

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 02:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]