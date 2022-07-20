Kamyonetin çarptığı iskele karşı apartmana devrildi - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı iskele karşı apartmana devrildi

20.07.2022 01:32
Kamyonetin çarptığı iskele karşı apartmana devrildi

Sinop'ta bir ara sokaktan geçen kamyonetin çarptığı inşaat iskelesi, karşı apartmana devrildi.

Sinop'ta bir ara sokaktan geçen kamyonetin çarptığı inşaat iskelesi, karşı apartmana devrildi. Bazı daireler zarar görürken kamyonet sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı.

Olay saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Akasya Sokak'tan geçen plakası alınamayan bir kamyonet sürücüsü inşaat iskelesine çarparak birkaç metre sürükleyip duvar ile olan bağlantılarını kopardı. Zarar gören ve bağlantıları kopan iskele karşı apartmana devrildi, ikinci katta bulunan bazı evler zarar gördü. Kamyonet sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin yardımıyla iskele ayağı kaldırılarak demirleri söküldü. Emniyet güçleri iskeleye çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken zarar gören bina sakinleri ve inşaat firması yetkililerinin şikayeti alındı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı iskele karşı apartmana devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonetin çarptığı iskele karşı apartmana devrildi - Son Dakika
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