Son Dakika Haberleri: Kamyonetin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Kamyonetin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kastamonu'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kamyonetin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kastamonu'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde Devlet Hastanesi Kavşağında karşıya geçmek isteyen 65 yaşındaki Fatma Copa'ya, Satı Ç. yönetimindeki 37 BG 042 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fatma Copa, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fatma Copa, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Copa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Copa'nın Kastamonu Devlet Hastanesinde yatmakta olan bir yakınına ziyarete gittiği öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme devam ederken, polis ekipleri kamyonet sürücüsü Satı Ç'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı

Doktorun Skandal Paylaşımları Tesadüfen Ortaya Çıktı Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:15:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]