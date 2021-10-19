Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 52 yaşındaki Makbule Sarıca isimli vatandaş, kamyonet çarpmasıyla ağır yaralandı. Yolun ortasında yere yığılan kadına bir süre müdahale edilmedi. Diğer araçların duyarsızlığı tepkilere neden oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıca, doktorların müdahalesine rağmen hayatta tutulamadı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Musli G. (50) yönetimindeki 16 K 6708 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule Sarıca'ya çarptı. Kazada Sarıca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sarıca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza sonrası Müsli G. polis tarafından gözaltına alındı.

ARAÇLAR YOLUNA DEVAM ETTİ

Bu arada, Makbule Sarıca'nın kaza sonrası yerde yattığı anlar, yoldan geçen kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sarıca'nın orta şeritte hareketsiz yattığı, araçların ise yoluna devam ettiği görüldü.