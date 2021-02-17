Kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı kadın öldü

17.02.2021 20:47
Kamyonetin çarptığı kadın öldü

BARTIN'ın Ulus ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı Mürüvet Saat (69) hayatını kaybetti.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı Mürüvet Saat (69) hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ulus'a bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yol ortasında hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acile bildirdi. Köye gelen sağlık ekibi, Mürüvet Saat'in öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda köye market satışı yapmak için gelen H.Ç.'nin (39) kullandığı kamyonetin geri manevra yaparken Saat'e çarptığını tespit etti. H.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


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Kadıköy, Kaza, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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