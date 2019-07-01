Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi öldü
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Kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi öldü

13 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde çevre yolundan karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Kazakistan vatandaşı tur rehberi Ravil Ganiyev'e, H.Ö. idaresindeki 07 HZB 31 plakalı kamyonetin aynası çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Kazak tur rehberi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:52 Kaynak: AA
Kazakistan, Avsallar, Antalya, Alanya, Güncel
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