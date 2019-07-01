Kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi öldü
13 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:52 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Avsallar
Mahallesi'nde çevre yolundan karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Kazakistan
vatandaşı tur rehberi Ravil Ganiyev'e, H.Ö. idaresindeki 07 HZB 31 plakalı kamyonetin aynası çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Kazak tur rehberi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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