Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

03.03.2022 14:48
Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Acı haber ilçede üzüntüye neden olurken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza; Didim Söke yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Geyik'e, yola çıktığı esnada A.G. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsünün olaydan sonra fenalık geçirdiği öğrenildi. - AYDIN

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Atatürk Bulvarı, Aydın, Didim, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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