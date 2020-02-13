Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı

11 dakika önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Alparslah Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Kamyonet, kavşakta minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste  park halindeki otomobile akaryakıt doldurmak isteyen 2 kişiye çarptı. Minibüsün çarptığı 1 kişi yaralanırken, diğeri ayağa kalkıp, kaza yerinden uzaklaştı. Yaralı, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.


Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:45 Kaynak: DHA
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