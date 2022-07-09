Kamyonetin çarptığı 'Miya' öldü, sürücü kaçtı

HATAY'da kamyonet sürücüsü, sahibinden uzaklaşıp, caddeye çıkan 'Miya' adlı köpeğe çarparak kaçtı. Veteriner kliniğine götürdüğü köpeği ölen Feridun Keleş (42), sürücüye tepki göstererek, "Vicdanımız sızladı, en azından dursaydı" dedi.

Olay, dün İskenderun ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapan kadın kuaförü Feridun Keleş'in 4 yaşındaki köpeği 'Miya', caddeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirsiz sürücü, kullandığı kamyonetle 'Miya'ya çarpıp, durmayarak yoluna devam etti. Köpeğinin yanına koşan Keleş, yoldan alarak veteriner kliniğine götürdü. 'Miya', tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Miya'nın ölümüyle ailece sarsıldıklarını belirten Feirdun Keleş, kaçan sürücüye tepki göstererek, "Sürücünün 'Miya'yı ezdiğini fark etmemesi mümkün değil. Bu bir can. Vicdanımız sızladı, en azından dursaydı. Polise şikayette bulunduk" diye konuştu.