Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı

5 dakika önce

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandıKARAMAN'da kamyonetin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Beytullah Çorman (15), çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yere düşüp, yaralandı.

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı

KARAMAN'da kamyonetin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Beytullah Çorman (15), çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yere düşüp, yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 694 Sokakta meydana geldi. Mustafa Yarba'nın kullandığı 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, kavşakta Beytullah Çorman yönetimindeki 70 AAJ 692 plakalı motosiklete çarpıştı.Çarpışmanın şiddetişle havaya fırlayan ve başında kask bulunmayan Çorman, yere düşüp yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesinde kaldırılan Çorman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa Yarba da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü
İzmir'de freni boşalan kamyonun, 9 otomobili ezdiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 20:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]