Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücü yaralandı

KARAMAN'da kamyonetin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Beytullah Çorman (15), çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yere düşüp, yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 694 Sokakta meydana geldi. Mustafa Yarba'nın kullandığı 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, kavşakta Beytullah Çorman yönetimindeki 70 AAJ 692 plakalı motosiklete çarpıştı.Çarpışmanın şiddetişle havaya fırlayan ve başında kask bulunmayan Çorman, yere düşüp yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesinde kaldırılan Çorman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa Yarba da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.