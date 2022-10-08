KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI - Son Dakika
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KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

08.10.2022 12:37

ANTALYA'da yol kenarında duraklama yapan motosiklet sürücüsü Ahmet Özkılıç'a (54) kamyonet çarptı.

ANTALYA'da yol kenarında duraklama yapan motosiklet sürücüsü Ahmet Özkılıç'a (54) kamyonet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özkılıç hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Havalimanındaki işine gitmek üzere yola çıkan Ahmet Özkılıç, 07 FRE 72 plakalı motosikleti ile bulvar üzerinde kaldırım kenarında beklediği sırada, Hüseyin Ç. (33) yönetimindeki 20 ADB 124 plakalı bir kamyonet arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özkılıç için ambulansl çağrıldı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Ahmet Özkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkılıç'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Hüseyin Ç. gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ahmet Özkılıç, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI - Son Dakika

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