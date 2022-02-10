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ÇANAKKALE - Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

ÇANAKKALE - Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

10.02.2022 14:51

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlçe merkezinden Ezine istikametine giden Salim Şahin idaresindeki 17 TJ 076 plakalı kamyonet, ilçe çıkışındaki ara yoldan çıkan Hüseyin Bilir'in kullandığı 17 TK 898 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü kavşağın ortasına sürüklenip yaralandı.

Sürücü Bilir, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇANAKKALE - Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
ÇANAKKALE - Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
ÇANAKKALE - Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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Hüseyin Bilir, Çanakkale, Hisarcık, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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