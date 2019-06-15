Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), ağır yaralandı.

Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), ağır yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi  Kozluca Kavşağı'nda meydana geldi. Hakan Ö. (32), yönetimindeki 16 ATP 69 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu Ammar Surani yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Surani ağır yaralandı. 
Ammar Surani, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Surani'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kamyonet sürücüsü Hakan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:33 Kaynak: DHA
Bursa, Suriye, İnegöl, Güncel
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