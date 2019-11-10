Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdi
Son Dakika Güncel Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdi

Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdi

6 saat önce

Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdiANTALYA'nın Serik ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Alper Alhan (35) yaşamını yitirdi.

Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Alper Alhan (35) yaşamını yitirdi. Alhan'ın olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, arkadaşına acı haberi verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Alanya D-400 yolu Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Alper Alhan yönetimindeki 07 LUE 68 plakalı motosiklete, iddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Alhan, yola savrulurken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper Alhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin inceleme yaptığı sırada Alper Alhan'ın cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan arkadaşına Alhan'ın kaza geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini söyledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Alper Alhan'ın cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdi

serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:41 Kaynak: DHA
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