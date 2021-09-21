Kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Bursa- Ankara kara yolunda meydana geldi. İsmail D. idaresindeki 16 AHV 092 plakalı motosiklet ile Ali D. idaresindeki 16 AER 250 plakalı kamyonet ana yoldan yan yola dönerken çarpıştı.

Meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada Motosiklet sürücü İsmail D. ve arkasında bulunan Ezgi D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.