Kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kişi yaralandı

7 saat önce

Kaza yerinden detaylar Yaralının ambulansa konulması Kaza yerinden görüntüler Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza yerinden detaylar

Yaralının ambulansa konulması

Kaza yerinden görüntüler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akçay Mahallesinde meydana gelen kazada Enes Akşener'in kullandığı 10 BFK 11 plakalı motosiklet ile Ali A. yönetimindeki 13 AS 229 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çarpanın etkisi ile kamyonetin altında sıkışan motosikletin sürücüsü Akşener ve arkasında yolcu olarak bulunan Barış Emirhan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emirhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazdan sonra olay yerinden kamyoneti bırakarak kaçan sürücü Ali A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kişi yaralandı

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şişli'de akılalmaz kaza! Önündeki araca çarptı, takla atarak durabildi
(Özel) Aracının arkasına "Dikkat acemi şoför" yazdı, zincirleme kazaya karıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]