Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine düştü. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Fazlı Şenkal (35) yönetimindeki 55 JZ 619 plakalı kamyonet, Raşide Gök (32) yönetimindeki 55 ANF 35 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Gök'ün kullandığı otomobil, bir evin bahçesine düştü. Kazada, sürücü Raşide Gök ve D.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.