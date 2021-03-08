AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu

AMASYA'da kamyonetin çarptığı otomobilde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcu yola savruldu. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

Kentte, Kemal Nehrozoğlu Caddesinde sürücüsünün 'u' dönüşü yaptığı otomobile karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı.