AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu - Son Dakika

AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
08.03.2021 18:11
Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savrulduAMASYA'da kamyonetin çarptığı otomobilde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcu yola savruldu.
Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
AMASYA'da kamyonetin çarptığı otomobilde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcu yola savruldu. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı.
Kentte, Kemal Nehrozoğlu Caddesinde sürücüsünün 'u' dönüşü yaptığı otomobile karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı.
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