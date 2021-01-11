Kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ş. idaresindeki 41 ADR 400 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Burak M.'ye çarptı. Kazada Burak M. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Burak M., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son Dakika

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi

Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak

Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü

'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı

Erzurum'da bir gol daha! Meşin yuvarlak, ikinci kez ağlarla buluştu

Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez

Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz