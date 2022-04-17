Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

17.04.2022 15:33

Son dakika habere göre Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Köprülü kavşak üst geçidinden karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

UŞAK - Köprülü kavşak üst geçidinden karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak Merkez'de meydana geldi. Uşak - Afyonkarahisar karayolu üzerinde Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Musa Demir'e, S.S. idaresindeki 06 CLZ 701 plakalı elektrik dağıtım şirketine bağlı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kamyon sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybederken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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