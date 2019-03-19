Kamyonetin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı
1 saat önce
Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Samsun
'da yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, İlkadım
ilçesi Yelken Spor Kulübü önünde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç. idaresindeki 55 AND 06 plakalı kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Hüseyin Karaköse
'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi
'ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:07 Kaynak: İHA
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