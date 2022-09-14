Kaza, bugün öğle saatlerinde Bergama ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.M. (42) idaresindeki 35 AAB 389 plakalı hafriyat kamyoneti inşaat alanında kaldırımında bulunan Salim Çokal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çokal, ambulans ile Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çokal hayatını kaybetti. Polis şüpheli K.M.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bergama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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