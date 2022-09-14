Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

14.09.2022 21:28
Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR'in Bergama ilçesinde inşaat alanında kaldırımda bulunan 85 yaşındaki Salim Çokal, harfiyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bergama ilçesinde inşaat alanında kaldırımda bulunan 85 yaşındaki Salim Çokal, harfiyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Bergama ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.M. (42) idaresindeki 35 AAB 389 plakalı hafriyat kamyoneti inşaat alanında kaldırımında bulunan Salim Çokal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çokal, ambulans ile Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çokal hayatını kaybetti. Polis şüpheli K.M.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Bergama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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