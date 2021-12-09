Kamyonetin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Osman Üstün (53), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Ödemiş istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Ş. (43) yönetimindeki 35 ZNL 56 plakayı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Üstün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Üstün, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Üstün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü Hasan Hüseyin Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.