Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:09 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi köprü çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki kadına sürücüsü öğrenilemeyen 06 UMK 90 plakalı kamyonet çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı
Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı
Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş
Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü