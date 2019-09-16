Son Dakika Haberleri: Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Ö.'nün kullandığı 55 AAY 519 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Avni Uğurlu'ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yere savrulan Avni Uğurlu yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Samsun, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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