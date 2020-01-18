Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Murat D. yönetimindeki 34 CIM915 plakalı kamyonet Tosya Yazıçam Mevkiinde yola çıkan yaya çarptı. Kazada yalanan yaya Şaban D. (67) olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Emniyet güçleri kazanın ardından soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Samsun, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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