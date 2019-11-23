Kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyonetin kasasının devrildiği kazada sürücü, Ferhat ve Mahmut Altun ile İbrahim Yavuz araçta sıkıştı.

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