Son Dakika Haberleri: Kamyonetin, demir taşıyan forklifte çarptığı o anlar kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kamyonetin, demir taşıyan forklifte çarptığı o anlar kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonetin, demir taşıyan forklifte çarptığı o anlar kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, forkliftin taşıdığı demir profillere arkadan gelen kamyonet çarptı.

Kamyonetin, demir taşıyan forklifte çarptığı o anlar kamerada: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, forkliftin taşıdığı demir profillere arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada, devrilen demirlerin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise  motosikletin kasasında bulunan 2 yaşındaki bir çocuğun çarpmanın şiddetiyle yola fırladığı ve demirlerin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1610 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir forklift yaklaşık 5-6 metre uzunluğundaki çok sayıda demir profili kamyondan alarak iş yerine götürdüğü sırada, arkasından gelen H.C. (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, forklifti geçmek isterken demir profillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle forkliftin üzerinde bulunan çok sayıda demir, o sırada forklifti geçmek isteyen kasalı motosikletteki Gül Ergün (26) ve Döne Ergün'ün (20) üzerine devrildi. Döne ve Gül Ergün, demir parçalarının altında kalırken, motosikletin kasasında bulunan 2 yaşındaki bir çocuk ise yola fırladı. Yola fırlayan çocuk kazadan son anda kurtulurken, Gül Ergün ve Döne Ergün demirlerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine  olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gül Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Döne Ergün ile hafif şekilde yaralandığı öğrenilen çocuk, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Döne Ergün'ün hastanedeki tedavisi sürerken, 2 yaşındaki çocuğun taburcu olduğu belirtildi. Gül Ergün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazadan sonra kaçan kamyonet sürücüsü H.C. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yaşandığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aslan yavrusu gibi kedi! Tam 11 kilo
CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 05:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonetin, demir taşıyan forklifte çarptığı o anlar kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]