Kamyonetin denetim yapan uzman erbaşa çarpma anı kamerada - Son Dakika

BURSA'da kamyonet, yolda denetim yapan jandarma uzman erbaşa çarptı. Kazada jandarma yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İsmi öğrenilemeyen jandarma uzman erbaş, dün Orhaneli Yolu Doğancı Jandarma Karakolu önünde trafik uygulaması yapmaya başladı. Uzman erbaş, evrak kontrolü yapmak için bir otomobili durdurdu. Durdurduğu otomobilin yanında duran uzman erbaşa, yoldan geçen kamyonet çarptı. Uzman erbaş, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan jandarma, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde uzman erbaşın sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca ayak serçe parmağının kırıldığı belirlendi.