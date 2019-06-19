Son Dakika Haberleri: Kamyonetin devrilme anı araç kamerasında
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Kamyonetin devrilme anı araç kamerasında

3 dakika önce

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kamyonetin devrilme anı araç kamerasında, System.String[]

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir başka aracın kamerasınca anbean kaydedildi. 
Kaza, dün akşam saatlerinde, Ankara- Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı, başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kamyonetin devrilmesi

Haber: ANKARA/DHA


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
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