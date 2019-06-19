Kamyonetin devrilme anı araç kamerasında
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ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir başka aracın kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Ankara- Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı, başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kamyonetin devrilmesi
Haber: ANKARA/DHA
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