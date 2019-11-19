Son Dakika Haberleri: Kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı
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Kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı

6 saat önce

Kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı -Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan kadın kurtarılamadıÇANKIRI - Çankırı'da kamyon dorse kapağının çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı

-Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan kadın kurtarılamadı

ÇANKIRI - Çankırı'da kamyon dorse kapağının çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çankırı Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e seyir halindeki kamyonun dorse kapağı çarptı. Dorse kapağının çarpması sonucunda olay yerinde yığılan kadına yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşların uyarıları sonrasında kazayı fark eden kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı

Çankırı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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