Son Dakika Haberleri: Kamyonetin ezdiği minik Yaren hayatını kaybetti
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Kamyonetin ezdiği minik Yaren hayatını kaybetti

1 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde evlerinin önünde oynayan 15 aylık Yaren Kurt, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kamyonetin ezdiği minik Yaren hayatını kaybetti, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde evlerinin önünde oynayan 15 aylık Yaren Kurt, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.


Bahçelievler Mahallesi, Yahya Kemal Beyatlı Sokakta evlerinin oynadığı esnada, geri geri gelmekte olan Savaş V. yönetimindeki 31 YH 021 plakalı kamyonetin lastikleri altında kaldı.


Kamyonet sürücüsü tarafından Erzin Devlet Hastanesine götürülen minik Yaren, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - HATAY

Bahçelievler Mahallesi, Erzin, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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