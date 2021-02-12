Kamyonetin içinde yer kalmayınca, yükleri dışına bağlayıp öyle taşıdılar - Son Dakika

Arnavutköy'de kamyonetin kasasında yer kalmayınca malzemeleri kamyonetin dışına bağlayarak taşımaya devam ettiler.
Arnavutköy - Sultangazi Çevreyolunda taşımacılık yapan bir kamyonette iddiaya göre, kamyonetin kasası dolunca yükleri kamyonetin kapağını açarak dışarıya bağladılar. Trafiği tehlikeye atarak ilerleyen kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Kapağına yük bağlı şekilde taşımacılık yapan kamyonet ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
(Batuhan Toprak/İHA)
Kaynak: İHA
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