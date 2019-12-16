Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama - Son Dakika

Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan panelvan kamyonetin içinden 26 kaçak göçmen çıktı.

Kamyonetin içine 26 kaçak sığdırdılar: 5 tutuklama, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan panelvan kamyonetin içinden 26 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'nde 'şok' uygulaması yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, takibe aldığı kapalı kasa panelvan kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planlayan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 kaçak göçmen ele geçirildi. Göçmenlere öncülük ettiği belirlenen A.S., E.Y., O.Ç., A.S. ve Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı.


İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, verilen tutuklama kararı sonrası Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 26 kaçak göçmen de Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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