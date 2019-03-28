Kamyonetin İneğe Çarpması Kamerada

Kamyonetin ineğe çarpması kameradaANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, karayoluna çıkan inek, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kamyonetin ineğe çarpması kamerada



ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, karayoluna çıkan inek, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Araç kamerasına yansıyan kazada kamyonet sürücüsü, ineği keserek sahibine teslim etti.



Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavrucak köyü mevkiinde meydana geldi. Haymana yönüne giden Haktan Akçay yönetimindeki 35 KA 8583 plakalı kamyonet, sol şeritte ilerlerken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıyan kazada inek yaralandı, kamyonet ise refüjdeki bariyere çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Akçay, ineği olay yerinde kesti. İnek, daha sonra kaza yerine gelen sahibi Nurettin Küçükdemirtaş'a teslim edildi. Jandarma kazayla ilgili tutanak tuttu.



Görüntü Dökümü:



-Kamyonetin ineğe çarpması (Araç kamerası)



Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,

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