Kamyonetin İneğe Çarpması Kamerada
55 dakika önce
Kamyonetin ineğe çarpması kameradaANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, karayoluna çıkan inek, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Kamyonetin ineğe çarpması kamerada
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, karayoluna çıkan inek, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Araç
kamerasına yansıyan kazada kamyonet sürücüsü, ineği keserek sahibine teslim etti.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavrucak köyü mevkiinde meydana geldi. Haymana
yönüne giden Haktan Akçay
yönetimindeki 35 KA 8583 plakalı kamyonet, sol şeritte ilerlerken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıyan kazada inek yaralandı, kamyonet ise refüjdeki bariyere çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Akçay, ineği olay yerinde kesti. İnek, daha sonra kaza yerine gelen sahibi Nurettin Küçükdemirtaş'a teslim edildi. Jandarma
kazayla ilgili tutanak tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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