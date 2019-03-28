Son Dakika Haberleri: Kamyonetin İneğe Çarptığı Kaza, Kamerada

Kamyonetin İneğe Çarptığı Kaza, Kamerada

1 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde kamyonet, yola çıkan ineğe çarptı.

Kamyonetin İneğe Çarptığı Kaza, Kamerada, System.String[]
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde kamyonet, yola çıkan ineğe çarptı. Kaza ani başka bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü telef olma ihtimaline karşın yaralanan ineği kesip sahibine teslim etti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavrucak köyü yakınlarında meydana geldi. Haymana yönüne giden Haktan Akçay yönetimindeki 35 KA 8583 plakalı kamyonet, sol şeritte ilerlerken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kamyonetin refüjdeki bariyere çarparak durabildiği kazada, inek yaralandı. Sürücü Akçay, telef olma ihtimaline karşın ineği olay yerinde kesti. 

Kesilen inek, kaza yerine gelen sahibi Nurettin Küçükdemirtaş'a teslim edilirken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:41 Kaynak: DHA

Akçay, Ankara, Güncel
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