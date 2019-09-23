Kamyonetin kasa kapağındaki çocuğun tehlikeli yolculuğu

Sultangazi'de bir kamyonetin arkasındaki kasa kapağında seyahat eden çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hiçbir can güvenliği olmadan yapılan tehlikeli yolculuk trafikte dakikalarca sürdü.Sultangazi'de trafiğin hızlı aktığı Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki malzeme yüklü kamyonetin arkasındaki kasa kapağının üzerine oturan 14-15 yaşındaki çocuk trafikte korku dolu anlar yaşattı. Bu tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çocuk, kendi can güvenliğine aldırmadan dakikalarca yolculuk yaptı.Görüntülerde, çocuğun ev eşyası dolu kamyonetin arkasındaki kasa kapağında oturarak seyahat ettiği, yanlarından geçen başka bir otomobilde bulunan bir kişinin eliyle çocuğa selam verdiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Kamyonetin kasa kapağında oturan çocuğun görüntüsü

-Genel ve detaylar

- İstanbul