Kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika

Kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde drone destekli operasyonunda kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin eleİl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığını talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya...

Mardin'in Midyat ilçesinde drone destekli operasyonunda kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin ele

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığını talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanan ve Ticaretini Yapan Şahısların Yakalanmasına" yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Midyat ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan arama sırasında Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine, aracın kasa kapakları demirlerine gizlenmiş 23 Kilogram ağırlığında 176 paket eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol kararı ile salıverildi.

Kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]