Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı

20.10.2022 13:09
Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı

Erzincan'da, uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da, uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a giden bir kamyonet Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı uygulama noktasında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Kamyonette yapılan kontrolde kasa kısmında Afganistan uyruklu 18 kişinin kaçak göçmen olduğu ve 3 organizatör şüphelisi olduğu belirlendi.

Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler tahkikat için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Afganistan, Erzincan, Göçmen, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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