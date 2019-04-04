Son Dakika Haberleri: Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk Kamerada

23 dakika önce

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kameradaİSTANBUL - E-5 Karayolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında birkaç kişi oturarak yolculuk etti.

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - E-5 Karayolunda seyir halinde olan kamyonetin kasasında birkaç kişi oturarak yolculuk etti. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan kamyonetin kasasında yolculuk eden şahıslar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
E-5 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturan birkaç kişi tehlikeli şekilde yolculuk etti. Güvenlik önleminin alınmadığı açık kasada yolculuk eden şahıslar adeta trafikte faciaya davetiye çıkardı. Kamyonetin kasasında yolculuk eden şahıslar hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. o anlar yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolda ilerleyen kamyonetin kasasında birkaç kişi oturmuş halde yolculuk ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:54 Kaynak: İHA

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