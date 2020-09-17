Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Arnavutköy- Sultangazi yolunda bir kamyonetin arka kapısından sarkarak yolculuk yapan çocuk cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy - Sultangazi yolunda kaydedilen görüntülerde bir kişi, kapalı kasa kamyonetin arka tarafından sarkarak seyahat etti. Tehlikeli yolculuk o esnada yoldan geçen diğer vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)