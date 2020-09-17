Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
İSTANBUL - Arnavutköy- Sultangazi yolunda bir kamyonetin arka kapısından sarkarak yolculuk yapan çocuk cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Arnavutköy - Sultangazi yolunda kaydedilen görüntülerde bir kişi kapalı kasa kamyonetin arka tarafından sarkarak seyahat etti. Tehlikeli yolculuk o esnada yoldan geçen diğer vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:33 - Kaynak: İHA
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